CHAN. Absences majeures en défense : le Maroc affaibli avant les quarts de finale

La sélection marocaine devra composer avec plusieurs absences de taille en défense avant d’affronter la Tanzanie, vendredi prochain, en quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations, ce qui obligera l’entraîneur Tarik Sektioui à procéder à certains ajustements.

Le défenseur Abdelhak Assal a quitté la compétition et regagné le Maroc après la grave blessure qu’il a subie, tandis que les deux centraux, Bouchaib Laarassi et Marouane Louadni, seront suspendus pour accumulation de cartons jaunes.

Laarassi a écopé d’avertissements face au Kenya et à la République démocratique du Congo, tandis que Louadni a reçu deux cartons jaunes lors des matchs contre l’Angola et la RDC dimanche dernier.

Sektioui dispose donc de peu d’options dans l’axe défensif et devrait miser sur le joueur du Raja, Mehdi Mchakhchekh. Il pourrait également repositionner l’un de ses éléments, compte tenu du manque de solutions.

Par ailleurs, le joueur de l’AS FAR, Khalid Aït Ourkhan, s’est blessé à l’échauffement précédant la rencontre d’hier, remportée par le Maroc face à la RDC (3-1).

Le joueur doit passer des examens médicaux ce lundi matin afin de déterminer la nature exacte de sa blessure, qui l’a empêché de prendre part au match.