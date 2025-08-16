Le Barça inscrit officiellement Joan Garcia et Rashford en Liga

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone a officiellement enregistré samedi auprès de la Liga ses deux principales recrues estivales, le gardien Joan Garcia et l’attaquant anglais Marcus Rashford.

Le portier catalan de 24 ans, recruté pour 25 millions d’euros en provenance de l’Espanyol, et l’international anglais, prêté avec option d’achat par Manchester United, figurent désormais dans l’effectif blaugrana inscrit en Liga – au moins provisoirement. Ils pourront donc prendre part au premier match de la saison du champion d’Espagne en titre, ce samedi (19h30) à Majorque.

Toujours fragilisé sur le plan financier en attendant l’achèvement des travaux de rénovation du Camp Nou, le Barça a dû multiplier ces dernières heures les manœuvres pour se conformer aux règles du fair-play financier. Parmi elles, le départ d’Iñigo Martínez à Al-Nassr (Arabie saoudite), la cession définitive des droits de Francisco Trincão au Sporting Portugal, ainsi que la prolongation de Jules Koundé jusqu’en 2030.

Le club a également profité de l’indisponibilité prolongée de Marc-André ter Stegen, récemment opéré du dos, pour inscrire Joan Garcia à sa place dans l’effectif officiel.

En revanche, plusieurs joueurs restent encore en attente de licence, dont le gardien polonais Wojciech Szczesny, les jeunes défenseurs Gerard Martín et Héctor Fort, le milieu défensif Marc Bernal, ainsi que le talent suédois Roony Bardghji, troisième recrue de ce mercato.