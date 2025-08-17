RER, trains régionaux… Casablanca-Settat change de vitesse (VIDEO)

La région Casablanca-Settat s’apprête à vivre une transformation majeure en matière de mobilité urbaine et régionale. Dans l’interview accordée à Les Inspirations ÉCO, dans le cadre du cycle «L’Invité des ÉCO», le président du Conseil régional Abdellatif Maâzouz trace les contours de ce que sera la mobilité de Casablanca-Settat.

Ainsi, indique-t-il, un projet ambitieux est en cours de développement à l’initiative de la Région, en partenariat étroit avec l’Office national des chemins de fer (ONCF). Il s’agit de la construction d’un réseau intégré mêlant Réseau express régional (RER) et trains régionaux et ce, dans la continuité des projets structurants de tramways et BHNS (Bus à haut niveau de service). En parallèle, deux lignes de trains régionaux sont prévues.

Ce vaste chantier de mobilité représente un investissement global de huit milliards de dirhams, dont cinq milliards et demi seront pris en charge par la région Casablanca-Settat, explique Maâzouz. «À terme, l’objectif est que tout habitant de la région puisse disposer, à moins de dix minutes de chez lui, d’un moyen de transport fiable et accessible», résume le président du Conseil régional de Casablanca Settat.