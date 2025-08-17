Sektioui : « Notre personnalité a fait la différence »

Le Maroc verra les quarts. Dimanche à Nairobi, les Lions de l’Atlas locaux ont validé leur ticket en s’imposant face à la RD Congo, au terme d’un match âpre et tendu. Pour Tarik Sektioui, la clé se résume en deux mots : personnalité et confiance.

« On savait que ce serait difficile. Mais les joueurs ont montré qu’ils savent répondre présent dans les moments clés », a expliqué le sélectionneur.

Piégés, puis libérés

Le Maroc a bien démarré… avant de reculer. Pressés, bousculés, les Lions ont trop souvent joué long, tombant dans le piège congolais. « On est entrés dans leur jeu et on a souffert », a reconnu Sektioui.

Le salut est venu après la pause. Coaching payant : du rythme, des courses, de la profondeur. Et la victoire au bout.

Lamlioui, voix du vestiaire

Désigné homme du match, Oussama Lamlioui n’a pas cherché à tirer la couverture : « C’est une victoire du groupe. On savait que ce serait un match à quitte ou double, mais on a tenu. »

Un message clair : ce Maroc-là avance à l’unisson.

Le tableau : Kenya en tête, Maroc derrière

Le Kenya termine leader du groupe (10 pts), devant le Maroc (9). La RD Congo (6 pts) et l’Angola (4 pts) restent à quai, la Zambie (0 pt) rentre bredouille.

Rendez-vous avec la Tanzanie

Cap sur Dar Es Salaam. Vendredi, au stade Benjamin Mkapa, les Lions de l’Atlas défieront la Tanzanie pour une place dans le dernier carré. « Nous n’allons pas baisser les bras », promet Sektioui.

Le ton est donné. Le Maroc avance. Et croit fort à son destin.