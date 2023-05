Fayçal Fajr veut retourner en sélection nationale

Fayçal Fajr souhaite briller dans son club afin de convaincre Walid Regragui et signer son retour en sélection nationale.

Dans une déclaration au site «Al Arabi Al Jadid», le joueur a indiqué que son objectif actuellement est de rejouer avec les Lions de l’Atlas. Fajr n’a, en effet, plus été convoqué en sélection depuis le départ de Vahid Halilhodzic. «Je me donne à fond au sein de mon club pour gagner la confiance du sélectionneur national. J’ai 34 ans certes, mais je suis toujours motivé pour me sacrifier pour l’amour de ce maillot que j’ai porté pendant plusieurs années», a-t-il confié.

Fajr est également revenu sur l’exploit des Lions de l’Atlas en Coupe du monde. «C’était exceptionnel. Walid Regragui a fait un travail énorme et hissé le football africain et arabe parmi les grands. Aujourd’hui, il est en train de construire une équipe forte qui continuera à surprendre», a souligné le joueur d’Al Wahda.

Concernant son avenir, Fajr a précisé qu’il ne compte pas rejouer en Europe, préférant continuer dans le championnat saoudien.

H.M.