France: Walid Regragui part en mission séduction pour Ayyoub Bouaddi

En coordination avec la Fédération Royale Marocaine de Football, Walid Regragui poursuit sa mission de convaincre certains joueurs de représenter le Maroc.

Selon certains médias, le sélectionneur national devrait bientôt se rendre à Lille, en France, pour rencontrer le joueur Ayyoub Bouaddi et ses parents, dans le but de le convaincre de porter le maillot des Lions de l’Atlas.

Et d’ajouter que Walid Regragui croit encore à la possibilité que Bouaddi opte pour le Maroc plutôt que la France, en misant notamment sur l’attachement de ses parents au Royaume.

«Le coach tient à Bouaddi vu que le joueur est capable de combler le vide qui persiste au milieu défensif des Lions de l’Atlas», indique-t-on.

À noter que le sélectionneur dévoilera dans les prochains jours la liste des joueurs convoqués pour les deux prochains matchs du Maroc face au Niger et à la Zambie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

N.M.