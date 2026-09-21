Le Panama affirme exercer ses compétences consulaires sur tout le territoire marocain

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Par LeSiteinfo avec MAP

La République du Panama a exprimé, lundi à New York, son soutien à « la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire national », et affirmé que son ambassade « exerce pleinement ses compétences consulaires sur l’ensemble du territoire marocain ».

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint signé à l’issue d’un entretien tenu entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue panaméen, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, en marge de la 81ème session de l’Assemblée Générale de l’ONU.

Le communiqué précise, en outre, que « l’ambassade de la République du Panama auprès du Royaume du Maroc exerce pleinement ses compétences consulaires sur l’ensemble du territoire marocain ».

Par ailleurs, le texte souligne que le Panama se félicite de « la dynamique impulsée par la résolution 2797 (2025), fondée sur le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine ».

La République du Panama considère que le plan d’autonomie du Maroc présenté en 2007 « constitue la seule base sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique à ce différend régional », ajoute le communiqué conjoint.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette rencontre, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez a indiqué que le Panama a pris la décision de soutenir le plan marocain d’autonomie au Sahara, convaincu en cela que la région du Sahara devrait rester « sous souveraineté marocaine ».

Le responsable panaméen a également souligné que les relations entre le Maroc et le Panama, sous le leadership du Roi Mohammed VI et du Président panaméen, José Raúl Mulino, connaissent actuellement un « niveau d’excellence inédit », saluant, par ailleurs, le rôle de premier plan que joue le Maroc en termes de stabilité aux niveaux régional et continental.

S.L.