Météo Maroc: le temps qu’il fera ce mardi 22 septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 22 septembre 2026 :

– Temps assez chaud à localement chaud sur les provinces sud, le Sud-est, l’intérieur du Souss et les plaines intérieures.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines près des côtes.

– Nuages d’origine tropicale sur le Sud des provinces sahariennes avec ondées ou averses orageuses, par endroits.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces Sud.

– Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 22/27°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 15/22°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur les côtes centres, les Haut et Anti-Atlas et l’intérieur des provinces sahariennes, et peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit ainsi qu’au long du littoral atlantique.

S.L