Boulemane : Mohamed Chaouki à la rencontre des habitants d’Ouled Abbou (PHOTOS)

Les habitants d’Ouled Abbou, dans la commune de Fritissa relevant de la province de Boulemane, ont accueilli jeudi soir Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), à l’occasion d’un meeting organisé dans le cadre de la campagne pour les élections législatives du 23 septembre.

La rencontre a rassemblé de nombreux habitants et sympathisants du parti de la Colombe, venus exprimer leur soutien à la formation politique et à son projet. Elle a également permis aux responsables du RNI d’échanger directement avec la population, de prendre connaissance de ses préoccupations et de présenter les principales propositions du parti.

Cette étape s’inscrit dans la campagne menée par le RNI dans la province de Boulemane, où plusieurs rencontres sont organisées afin de renforcer les échanges avec les électeurs avant le scrutin.

Mohamed Chaouki s’était également rendu, mercredi, dans la commune de Skoura. Il y avait salué le travail accompli durant le mandat actuel par Mohamed Admer, président RNI du Conseil provincial de Boulemane.

Le président du parti a appelé les habitants à accorder leur confiance aux élus qui, selon lui, sont restés proches de la population. « Choisissez ceux qui ont toujours été à vos côtés », a-t-il lancé.

H.M.