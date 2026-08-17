Avec Fouzi Lekjaa, le PAM se mobilise à Sidi Slimane (photos)

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La commune rurale de Zghara, dans la province de Sidi Slimane, a accueilli un rassemblement organisé en soutien à Lahcen Aouad, candidat du PAM dans la province. La rencontre a réuni plusieurs figures de la formation politique, des militants, des habitants de la commune ainsi que des acteurs locaux, autour des enjeux de développement et des prochaines échéances électorales.

L’événement a notamment été marqué par la présence de Fatima-Zahra Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du PAM, de Mehdi Bensaid, membre de cette instance, et de Fouzi Lekjaa. Étaient également présents Samir Goudar, président du pôle organisation, Rachid El Abdi, président du Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, et Salah Eddine Abkari, président de l’organisation de la jeunesse du parti.

Cette forte mobilisation illustre l’importance accordée par la direction nationale du PAM à la province de Sidi Slimane et à ses représentants locaux.

Prenant la parole à cette occasion, Fatima-Zahra Mansouri a affirmé que le PAM avait construit sa crédibilité, au cours des dix-huit dernières années, grâce à l’engagement de ses militants, au travail de proximité et à l’intégrité de ses cadres. Elle a également salué le parcours de Lahcen Aouad et son engagement en faveur de la province de Sidi Slimane.

La responsable politique a souligné que cette province, qui n’a pas suffisamment bénéficié de la politique de la ville, figurait parmi les priorités du parti. Elle a assuré que la force du PAM reposait sur son projet, ses cadres et la mobilisation constante de ses militants, malgré les conflits et les attaques auxquels la formation a été confrontée.

Selon Mansouri, l’engagement du parti envers les Marocains est sincère et accorde une place importante au monde rural. Elle a, dans ce cadre, évoqué plusieurs mesures gouvernementales destinées aux zones rurales, notamment celles relatives aux autorisations de construire et aux programmes de développement territorial.

La coordinatrice de la direction collégiale du PAM a également affirmé que le patriotisme constituait le principal dénominateur commun entre les dirigeants et les militants du parti. Elle a assuré que l’objectif ne se limitait pas à remporter des sièges, mais consistait également à diriger le gouvernement afin de lutter contre certaines pratiques, notamment l’économie de rente, et de réduire les inégalités dont souffre le monde rural.

Elle a, par ailleurs, insisté sur la nécessité pour les candidats du parti de maintenir, après les élections, un dialogue permanent avec les citoyennes et les citoyens et de rester à l’écoute de leurs préoccupations.

De son côté, Fouzi Lekjaa a insisté sur la nécessité d’établir un diagnostic précis des difficultés rencontrées dans plusieurs provinces, afin de répondre au défi d’un « Maroc à deux vitesses ». Selon lui, tout responsable, quel que soit son niveau de responsabilité, doit être en mesure d’identifier les problèmes et de proposer des solutions permettant au Royaume d’avancer à une seule vitesse.

Lekjaa a également appelé à associer les habitants à l’identification de leurs besoins et à l’élaboration des réponses appropriées. Il a estimé que les Marocains disposent des valeurs et des capacités nécessaires pour relever ces défis et contribuer au développement de leur territoire.

Pour sa part, Mehdi Bensaid a affirmé que Lahcen Aouad avait consacré les cinq dernières années à défendre les intérêts de la province et à servir ses habitants, bien qu’il ne soit pas député. Il a estimé que le soutien de la population lui permettrait désormais de porter sa voix au Parlement et auprès des membres du gouvernement.

Rachid El Abdi a, quant à lui, présenté plusieurs projets réalisés au cours des dernières années. Le président du Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra a souligné que la population de Sidi Slimane avait besoin de davantage de projets de développement, particulièrement dans les zones rurales. Il a assuré que la dynamique engagée par le Conseil régional se poursuivrait dans le cadre d’une vision stratégique dédiée au développement du monde rural.

Les différents intervenants ont unanimement exprimé leur soutien à la candidature de Lahcen Aouad, mettant en avant son parcours et son engagement de terrain en faveur du développement de la province. Ils ont également réaffirmé l’engagement du PAM à accompagner les attentes de la population rurale et à promouvoir des projets fondés sur la proximité et l’équité territoriale.

En clôture de la rencontre, Lahcen Aouad a promis de poursuivre son travail de terrain et de maintenir un dialogue régulier avec les différentes communes de la province. Il s’est également félicité du soutien de la direction du parti et de l’adhésion de la population locale à son projet de développement des infrastructures et des services sociaux dans la région Rabat-Salé-Kénitra.

S.L.