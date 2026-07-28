Sahara marocain: la Bulgarie affiche sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bulgarie considère qu’une « autonomie véritable sous souveraineté marocaine peut constituer une solution viable » à la question du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans un communiqué publié à l’issue de l’entretien téléphonique tenu, mardi, entre Velislava Petrova-Chamova, cheffe de la diplomatie bulgare et son homologue marocain Nasser Bourita.

A la lumière de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, « la Bulgarie reconnait qu’une autonomie véritable sous souveraineté marocaine peut constituer une solution viable au différend », indique le communiqué.

Le document souligne, par ailleurs, que « la Bulgarie réaffirme qu’elle considère la proposition d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 comme la base sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable » à la question du Sahara marocain.

Cette position s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et la Bulgarie et illustre la dynamique internationale créée sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan marocain d’autonomie.

S.L.