El Khattat Yanja explique les raisons de son adhésion au PAM

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El Khattat Yanja, président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, s’est exprimé pour la première fois depuis son adhésion au Parti authenticité et modernité (PAM). Il a assuré que cette entrée ne traduisait aucun changement de principes, mais plutôt le choix d’un nouveau moyen pour atteindre les objectifs qu’il partage avec les habitants de la région.

Dans une déclaration accordée à la plateforme AM+ Media, affiliée au PAM, El Khattat Yanja a mis en avant les avancées réalisées par le Maroc dans le dossier du Sahara. Il a notamment évoqué les positions adoptées par plusieurs puissances influentes sur la scène internationale, citant les États-Unis, l’Espagne, la France et le Royaume-Uni.

Selon lui, la dernière résolution internationale consacre la pertinence de l’initiative marocaine d’autonomie comme base de règlement du différend. Les consultations engagées depuis s’inscrivent, a-t-il affirmé, dans cette orientation, qu’il considère comme une victoire majeure pour le Royaume.

Le président de la région Dakhla-Oued Eddahab estime par ailleurs que plus de 80% de la communauté internationale considèrent désormais le plan d’autonomie comme la seule solution viable. Il prévoit que les cinq prochaines années seront déterminantes pour le dossier de l’intégrité territoriale du Maroc.

Évoquant le rôle du PAM, El Khattat Yanja a indiqué que le parti, dans sa configuration actuelle, pourrait apporter une contribution importante à ce dossier, notamment grâce à son fort ancrage dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Eddahab.

Il a également insisté sur la poursuite des forums et des rencontres, tout en plaçant le développement local au cœur de l’action. Selon lui, les délégations qui se rendent dans les provinces du Sud et constatent les transformations réalisées sur le terrain repartent convaincues de la pertinence de la voie empruntée. El Khattat Yanja a ainsi défini deux priorités : accélérer les projets de développement issus de la vision royale et mieux promouvoir, sur le plan diplomatique, l’image des provinces du Sud en tant que pôles économiques en plein essor.

Cette action passera notamment par des rencontres avec des délégations étrangères et par l’organisation de futurs événements aux États-Unis, en Espagne, en Europe et en Afrique. L’objectif est, selon lui, de mettre en avant l’appartenance des provinces du Sud au Royaume ainsi que leur niveau de développement et leurs perspectives économiques.

A noter que Fatima-Zahra Mansouri, coordinatrice nationale de la direction collégiale du PAM, avait annoncé samedi l’entrée de Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, et d’El Khattat Yanja au bureau politique du parti. Elle avait présenté ces deux arrivées comme une valeur ajoutée pour le « Tracteur », qui ambitionne de devenir la première force politique du pays.

H.M.