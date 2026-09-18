Guterres « regrette profondément » le refus de Washington d’octroyer des visas aux Palestiniens

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, « regrette profondément » la décision des Etats-Unis de refuser un visa pour la deuxième année consécutive au président palestinien Mahmoud Abbas afin de participer à l’Assemblée générale de l’ONU la semaine prochaine, a indiqué vendredi son porte-parole.

« Le secrétaire général s’inquiète de l’impact de cette décision sur la capacité de l’Etat de Palestine à participer pleinement aux travaux des Nations Unies », a ajouté Stéphane Dujarric.

La veille, le département d’Etat américain avait fait savoir qu’il refusait d’accorder des visas pour la délégation palestinienne dont Mahmoud Abbas, afin de protester contre l’absence de réformes. Seuls des représentants de la mission palestinienne à l’ONU pourront participer à cette grand-messe annuelle.