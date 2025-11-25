Zone sans armes de destruction massive : Guterres salue la présidence marocaine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué le leadership du Maroc, en la personne de son ambassadeur représentant permanent auprès de l’ONU, Omar Hilale, dans l’effort collectif visant à « faire avancer » les négociations vers un futur Traité sur l’établissement d’une zone exempte d’armes de destruction massive au Moyen-Orient.

M. Hilale a assuré avec succès la présidence des travaux de la 6è session de la Conférence sur l’établissement d’une zone exempte d’armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive au Moyen-Orient, qui s’est tenue du 17 au 21 novembre à New York et qui a été sanctionnée par l’adoption, par acclamation, de son rapport final.

Dans un communiqué de son porte-parole, le chef de l’ONU a mis en avant l’approche « ouverte, inclusive et basée sur le consensus » adoptée par le président de la Conférence, l’ambassadeur Hilale et les Etats membres de la Conférence dans l’optique de « faire avancer les négociations vers un accord futur ».

Cette reconnaissance couronne le rôle de premier plan que joue le Maroc sur la scène internationale et au sein du système onusien, sous la conduite éclairée et la vision prospective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans le communiqué, M. Guterres s’est en outre félicité du « succès » de cette conférence internationale, en se disant encouragé par les progrès “tangibles et constants” accomplis au fil des sessions successives de la Conférence.

Il a, par la même, assuré les États participants du « soutien continu des Nations Unies à cet effort crucial visant à débarrasser le Moyen-Orient et le monde des armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive ».