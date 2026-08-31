Jeux Méditerranéens: le Maroc décroche la médaille de bronze en saut d’obstacles

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale marocaine de saut d’obstacles a décroché, dimanche, la médaille de bronze des Jeux Méditerranéens, qui se déroulent à Tarente, en Italie.

La sélection marocaine a terminé à la troisième place à l’issue d’un barrage décisif face à l’équipe espagnole pour départager les deux formations dans la course à la médaille d’argent, après avoir terminé les deux manches avec un total de quatre points de pénalité chacune.

La médaille d’or est revenue à l’équipe de France, qui a bouclé la compétition sans faute, tandis que l’Espagne s’est adjugé la médaille d’argent.

La sélection marocaine était composée d’Abdelkebir Ouaddar, d’El Ghali Boukaa, d’Abdeslam Bennani Smires et d’Ali Al Ahrach.