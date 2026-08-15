Espagne: un violent séisme secoue la région de Grenade

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Un séisme de magnitude 5 a frappé, dans la nuit de vendredi à samedi, la région de Grenade, dans le sud de l’Espagne, sans faire de victimes, selon les autorités espagnoles.

La secousse a été enregistrée à 01h04, heure locale, avec un épicentre situé dans la commune d’Alhendín, à une profondeur révisée de 10 kilomètres, a indiqué l’Institut géographique national (IGN).

Largement ressenti dans la ville de Grenade et son aire métropolitaine, le séisme est survenu environ sept heures après une première secousse de magnitude 3,7 enregistrée à La Zubia. Trois autres tremblements de terre ont également été enregistrés dans la même zone.

Le gouvernement régional d’Andalousie a activé la phase d’urgence, de niveau opérationnel 1, du Plan de prévention du risque sismique afin de renforcer le suivi de la situation et de coordonner les moyens d’intervention.

Selon les autorités, ni la Protection civile ni les services d’urgence n’ont signalé de victimes. La succession des secousses a toutefois conduit de nombreux habitants de l’aire métropolitaine de Grenade à quitter leur domicile durant la nuit pour se rassembler dans des parcs et d’autres espaces ouverts.

Les autorités andalouses ont indiqué que des inspections seraient menées samedi, en coordination avec la Députation provinciale de Grenade et les communes concernées, afin de vérifier si les bâtiments ayant subi des dommages présentent des atteintes structurelles.

S.L.