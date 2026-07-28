L’Espagne reprend progressivement le contrôle des incendies

L’Espagne commence à entrevoir « la lumière au bout du tunnel » dans la lutte contre les incendies, les pires de son histoire, qui font rage à l’ouest de Madrid, alors que la chaleur et le vent risquent de compliquer la situation, a annoncé mardi le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez.

Le travail des pompiers et des militaires « dans des heures très difficiles, très critiques » a permis d’inverser « réellement la tendance et nous permettent donc de commencer à entrevoir la lumière au bout du tunnel dans la lutte contre ces incendies, avec toutes les précautions nécessaires », a déclaré le Premier ministre lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement.

S.L.