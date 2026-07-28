Casablanca: terrible incendie dans un appartement à Ain Chock

Un important incendie s’est déclaré lundi dans un appartement situé à Aïn Chock, à Casablanca, ce qui a semé la panique parmi les habitants.

Alertés, les autorités locales et les éléments de la Protection civile se sont rapidement rendus sur place. Les équipes de secours sont parvenues à maîtriser complètement les flammes avant qu’elles ne se propagent au reste de l’immeuble.

L’incendie n’a heureusement fait ni victime ni blessé, apprend-t-on.

Suite à ce drame, une enquête a été ouverte par les services de police, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les causes et les circonstances exactes du sinistre.

H.M