Espagne: nouvelle vague de chaleur et risques « extrêmes » d’incendies

L’Espagne s’apprête à affronter une nouvelle vague de chaleur à partir de mercredi, qui devrait se prolonger « au moins » jusqu’à dimanche, a annoncé, lundi, l’Agence météorologique nationale (Aemet), mettant en garde contre un risque « extrême » d’incendies de forêt, alors que le pays est confronté à l’un des épisodes les plus dévastateurs de son histoire récente en matière de feux de végétation.

Dans un communiqué, l’Aemet indique que cette nouvelle séquence de fortes chaleurs entraînera une hausse généralisée des températures sur une grande partie du territoire, avec des conditions particulièrement propices au déclenchement et à la propagation des incendies.

« Le niveau de risque d’incendies continuera d’augmenter jusqu’à atteindre des valeurs extrêmes, compliquant les opérations d’extinction en raison des températures élevées et du vent », a souligné l’agence météorologique.

Cette alerte intervient alors que les services de secours restent fortement mobilisés pour lutter contre plusieurs incendies de grande ampleur, dont celui qui ravage depuis samedi la région de Valence, où des milliers d’hectares de végétation ont déjà été détruits et où des dizaines de milliers d’habitants demeurent concernés par des mesures de confinement ou d’évacuation préventive.