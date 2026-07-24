Incendie en Espagne : interruption du TGV entre Madrid et l’Andalousie

Par LeSiteinfo avec MAP

La circulation des trains à grande vitesse (AVE) entre Madrid et plusieurs villes d’Andalousie a été interrompue, vendredi, dans le secteur de La Sagra, dans la province de Tolède, en raison d’un incendie de végétation déclaré à proximité immédiate des voies ferrées, ont annoncé les autorités ferroviaires espagnoles.

Selon le gestionnaire du réseau ferroviaire Adif, cet incendie, sans lien avec l’exploitation ferroviaire, a contraint les autorités à suspendre, par mesure de précaution, le trafic entre les gares de Mora et Orgaz, ainsi que dans le secteur de La Sagra.

La compagnie nationale Renfe a indiqué que cette interruption affectait également les trains de moyenne distance empruntant ce même axe ferroviaire.

Cette nouvelle perturbation intervient au lendemain d’un incident similaire sur la ligne à grande vitesse Madrid-Barcelone. Un incendie de végétation survenu entre les localités de Mejorada del Campo et Alcalá de Henares, dans la région de Madrid, avait entraîné une interruption du trafic ferroviaire durant près d’une heure et demie.

Au moins 19.000 personnes ont été évacuées ou confinées dans la région de Madrid en raison du « pire incendie de l’histoire » de cette communauté autonome qui a déjà ravagé quelque 6.000 hectares, selon les autorités locales.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le gouvernement a décrété l’état d’urgence d’intérêt national dans la région de Madrid et dans la province d’Ávila, une mesure permettant à l’État de coordonner l’ensemble des moyens disponibles pour lutter contre les incendies.

Selon le Système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS), près de 130.000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes en Espagne depuis le début de l’année.

S.L.