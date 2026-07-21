VIDEO : Comment Tanger a célébré le sacre de l’Espagne au Mondial 2026

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Si la victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde a provoqué une immense vague de célébrations à travers le pays, l’euphorie a également gagné le nord du Maroc. À Tanger, de nombreux habitants sont descendus dans les rues pour fêter le sacre de la Roja, offrant des scènes de liesse qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Dans une vidéo publiée par Le Site Info, de nombreux Tanjaouis apparaissent vêtus des maillots de la sélection espagnole et brandissant des drapeaux rouges et jaunes. À bord de leurs véhicules ou rassemblés dans les principales artères de la ville, ils ont célébré cette victoire au son des klaxons, des chants et des feux d’artifice.

Ces festivités témoignent des liens historiques, culturels et humains qui unissent Tanger à l’Espagne, mais aussi de l’engouement que suscite le football auprès d’une partie de la population de la ville. Les rues de la cité du Détroit ont ainsi vibré jusque tard dans la nuit dans une ambiance festive, à l’image des célébrations observées de l’autre côté de la Méditerranée.

D.Y