France: les réseaux sociaux désormais interdits aux moins de 15 ans

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Parlement français a adopté définitivement, mardi soir, la proposition de loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, faisant de la France le premier pays européen à inscrire une telle mesure dans sa législation afin de renforcer la protection des enfants face aux risques du numérique.

Le texte, issu d’un compromis trouvé en commission mixte paritaire entre députés et sénateurs, prévoit d’interdire aux plateformes de réseaux sociaux l’ouverture ou le maintien d’un compte pour les mineurs de moins de 15 ans, sauf vérification de l’âge conforme aux exigences fixées par la loi. Les plateformes concernées devront mettre en place des dispositifs fiables de contrôle de l’âge sous peine de sanctions.

La loi cible les principaux réseaux sociaux ouverts au grand public, tels qu’Instagram, TikTok, Facebook ou Snapchat, tout en excluant notamment les services de messagerie privée et certaines plateformes à vocation éducative.

Cette adoption marque une nouvelle étape dans la stratégie française visant à mieux protéger les mineurs en ligne, dans un contexte de préoccupations croissantes concernant l’exposition des jeunes aux contenus violents ou inappropriés, au cyberharcèlement et aux mécanismes favorisant l’addiction aux écrans.

Le gouvernement français défend cette mesure comme un moyen d’instaurer une véritable « majorité numérique » à 15 ans et espère qu’elle servira de référence pour une future harmonisation à l’échelle de l’Union européenne.

S.L.