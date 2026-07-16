Maroc-France : signature de plusieurs accords de coopération et de partenariat

Par LeSiteinfo avec MAP

Plusieurs accords de coopération et de partenariat ont été signés, jeudi à Rabat, entre le Maroc et la France dans le cadre de la 15e Réunion de Haut Niveau (RHN), co-présidée par le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre français, Sébastien Lecornu.

Ainsi, une lettre d’intention relative à la coopération en matière de politique étrangère féministe, a été signée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en vue de renforcer la diplomatie féministe tant au niveau des ministères qu’à l’échelle internationale.

De même, un protocole d’entente portant confirmation de la mise en œuvre du financement du programme de la Ligne à grande vitesse entre Kénitra et Marrakech a été signé par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, et le ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure.

Il s’agit également d’une déclaration commune complétant le Protocole d’Entente portant confirmation de la mise en œuvre du partenariat dans le domaine de l’eau qui a été paraphée par Fettah, Barrot et la directrice de l’Agence française de développement (AFD) au Maroc, Catherine Bonnaud. Cet accord complète et précise les engagements pris par les Parties dans le Protocole d’entente du 28 octobre 2024 relatifs au soutien à la politique nationale de l’eau.

En outre, une déclaration d’intention relative à l’enseignement de la langue arabe et de l’histoire-géographie dans les établissements d’enseignement français au Maroc, a été signée par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Berrada, et la ministre déléguée chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux de France, Eléonore Caroit, en vue de promouvoir l’acquisition d’une compétence bilingue.

Par la même occasion, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et son homologue français, Philippe Tabarot, ont procédé à la signature d’un plan d’action triennal (2026-2028) pour la mise en œuvre de la coopération technique dans le domaine de l’aviation civile.

Kayouh a également signé avec le directeur de l’École nationale supérieure maritime (ENSM, France), François Lambert, une Convention de partenariat entre cette Ecole et l’Institut supérieur d’études maritimes (ISEM, Maroc), destinée à consolider les échanges scientifiques et pédagogiques entre les deux établissements.

Pour leur part, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et la représentante de la directrice générale du Groupe La Poste, Christelle Geneste Defaye, ont conclu un accord de coopération visant à adapter le service postal aux nouveaux enjeux et à renforcer la collaboration entre les deux opérateurs.

Dans le domaine culturel, une déclaration d’intention relative à la coopération dans le domaine des échanges artistiques, ainsi qu’une déclaration d’intention portant sur la coopération dans le domaine du cinéma et de l’image animée sur le continent africain, ont été signées par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et son homologue française, Catherine Pegard.

Bensaid a aussi procédé à la signature d’une convention de partenariat stratégique avec la présidente de l’Institut du monde arabe, Anne-Claire Legendre, pour établir un cadre général de coopération entre les deux parties en vue de développer un partenariat autour d’actions culturelles, intellectuelles et citoyennes.

Une convention-cadre de coopération portant sur divers domaines d’activité, tels que l’ingénierie des sols et l’expertise des infrastructures portuaires, hydrauliques et maritimes, a été également signée par le directeur général du Laboratoire public d’essais et d’études (LPEE), Hammou Bensaadout, et le directeur général du Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), Etienne Crepon.

Enfin, le directeur de l’Institut agronomique et vétérinaire (IAV) Hassan II, Abdelaziz El Hraiki, et le directeur général délégué à la recherche et à la stratégie au sein du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développent (CIRAD), Jean-Paul Laclau, ont signé un accord-cadre de coopération scientifique couvrant les secteurs de l’agriculture, de la médecine vétérinaire et des sciences halieutiques et aquacoles.

S.L.