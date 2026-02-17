Montréal: près de 12 millions de visiteurs en 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

La ville canadienne de Montréal a attiré 11,9 millions de visiteurs en 2025, en hausse de 7,3% par rapport à l’année précédente, a indiqué, mardi, l’organisation Tourisme Montréal.

« Cette progression témoigne de la résilience de la métropole, de la force du marché canadien et de la capacité de la destination à s’adapter rapidement dans un environnement mondial imprévisible », a souligné l’organisation professionnelle dans un communiqué.

Le marché canadien a progressé de 10%, atteignant 8,8 millions de visiteurs, soutenu par une croissance observée dans l’ensemble des provinces, particulièrement dans les provinces de l’Atlantique (+17%), a noté le communiqué.

Du côté américain, malgré des pointes de recul atteignant -12% en juillet, l’année se termine sur une baisse plus modérée de 5%. Les marchés internationaux ont affiché pour leur part une progression de 2%, a affirmé Tourisme Montréal.

Les dépenses touristiques ont atteint 5,8 milliards de dollars en 2025, a ajouté l’organisation, notant que l’alimentation et l’hébergement représentaient à elles seules près de 75% des dépenses.

Pour 2026, Tourisme Montréal s’attend à une année « prometteuse » et particulièrement « stimulante » pour la métropole canadienne à la faveur de la tenue de plusieurs évènements, dont les Championnats du monde sur route UCI, le Grand Prix de Formule 1 et une série de festivals.