Monde

Montréal: près de 12 millions de visiteurs en 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)17 février 2026 - 21:04
Commuters cross a street in downtown Toronto, Ontario, on March 14, 2011. The number of jobs in Canada rose for the third consecutive month in February but the unemployment rate remained unchanged at 7.8 percent, a government agency said last week. Some 15,000 jobs were created in the month, Statistics Canada said in a statement. AFP PHOTO/Jewel Samad CANADA-ECONOMY-EMPLOYMENT CANADA-ECONOMY-EMPLOYMENT
Par LeSiteinfo avec MAP

La ville canadienne de Montréal a attiré 11,9 millions de visiteurs en 2025, en hausse de 7,3% par rapport à l’année précédente, a indiqué, mardi, l’organisation Tourisme Montréal.

« Cette progression témoigne de la résilience de la métropole, de la force du marché canadien et de la capacité de la destination à s’adapter rapidement dans un environnement mondial imprévisible », a souligné l’organisation professionnelle dans un communiqué.

Le marché canadien a progressé de 10%, atteignant 8,8 millions de visiteurs, soutenu par une croissance observée dans l’ensemble des provinces, particulièrement dans les provinces de l’Atlantique (+17%), a noté le communiqué.

Du côté américain, malgré des pointes de recul atteignant -12% en juillet, l’année se termine sur une baisse plus modérée de 5%. Les marchés internationaux ont affiché pour leur part une progression de 2%, a affirmé Tourisme Montréal.

Les dépenses touristiques ont atteint 5,8 milliards de dollars en 2025, a ajouté l’organisation, notant que l’alimentation et l’hébergement représentaient à elles seules près de 75% des dépenses.

Pour 2026, Tourisme Montréal s’attend à une année « prometteuse » et particulièrement « stimulante » pour la métropole canadienne à la faveur de la tenue de plusieurs évènements, dont les Championnats du monde sur route UCI, le Grand Prix de Formule 1 et une série de festivals.



Walid Regragui présent au Mondial 2026 ? (CHEBKA)
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)17 février 2026 - 21:04






Bouton retour en haut de la page