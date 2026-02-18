Décès de Leïla Shahid, icône de la cause palestinienne

Le décès de Leïla Shahid a été confirmé ce jour par sa soeur Zeina, sans que les circonstances n’aient été détaillées. Selon le journal Le Monde, l’ancienne diplomate palestinienne, âgée de 76 ans et affaiblie par une longue maladie, s’est donné la mort à son domicile situé à Lecques, dans le département du Gard, au sud de la France.

Figure marquante de la diplomatie palestinienne, elle a occupé le poste de déléguée générale de l’Autorité palestinienne en France entre 1994 et 2005, avant de poursuivre sa mission à Bruxelles pendant une dizaine d’années.

L’actuelle ambassadrice de Palestine en France, Hala Abou-Hassira, lui a rendu hommage sur le réseau X, saluant une personnalité emblématique et évoquant une perte considérable pour la cause palestinienne ainsi que pour tous ceux qui défendent les valeurs de justice.

Originaire du Liban où elle est née en 1949, elle s’est distinguée en devenant la première femme à représenter l’Organisation de libération de la Palestine à l’international, alors dirigée par Yasser Arafat. Sa carrière diplomatique débute en 1989 en Irlande, avant qu’elle n’assume également, dès l’année suivante, des responsabilités aux Pays-Bas, où elle s’installe.

Engagée très tôt en faveur du dialogue, elle fait partie des premiers responsables palestiniens à établir des échanges avec des Israéliens partisans d’une solution pacifique au conflit. Sur le plan académique, elle a effectué sa scolarité au Liban avant d’obtenir une licence en anthropologie à l’Université américaine de Beyrouth.