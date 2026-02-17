L’Italie parmi les dix « meilleures » destinations au monde pour la retraite

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Italie figure parmi les dix meilleures destinations au monde pour la retraite, à la faveur du niveau de sécurité, la diversité de son climat et le système de santé performant, selon une étude du magazine International Living.

Dans le classement annuel mondial des pays « Où prendre sa retraite ? », établi par le magazine, l’Italie arrive en 6e position, offrant également paysages, gastronomie et culture « en abondance ».

L’étude de l’International Living, intitulée « Les 10 pays les plus sûrs pour prendre sa retraite en 2026 », met en avant les « excellents » résultats de la Péninsule tant sur le plan des statistiques que sur celui de la qualité de vie, le pays proposant une combinaison d’atouts essentiels pour « une retraite réussie ».

D’après le magazine, ce classement repose sur « des indicateurs mesurables », parmi lesquels la diversité climatique et de paysages, le coût de la vie abordable pour les retraités, la disponibilité des services publics et des produits de base, avec des soins de santé généralement de haute qualité.

Pour le magazine international, spécialisé dans le conseil pour vivre, prendre sa retraite, voyager et investir à l’étranger, il s’agit aussi du rythme de la vie quotidienne, et surtout de la cuisine italienne, première au monde à avoir été reconnue par l’UNESCO.

Parmi les meilleures destinations qui figurent au tableau de ce classement, il y a lieu de citer la Grèce, qui arrive en tête, Panama, le Portugal, la France, la Malaisie ou encore l’Espagne.