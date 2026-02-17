Le Ramadan débutera mercredi en Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le mois sacré du Ramadan débutera mercredi en Espagne, a annoncé la Commission islamique d’Espagne.

Dans un communiqué, la Commission a indiqué que le mercredi 18 février 2026 est le premier jour du mois béni de Ramadan de l’an 1447 de l’Hégire.

A cette occasion bénie, elle a félicité les musulmans en Espagne et dans le monde entier pour l’arrivée de ce mois sacré, implorant le Tout-Puissant de faire de ce mois un moment de bienfaits et de bénédiction.

L’Espagne compte près de 2,5 millions de musulmans, dont presque la moitié sont d’origine marocaine.