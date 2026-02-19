Bilan 2025: la France reste le pays le plus visité au monde

Par LeSiteinfo avec MAP

Avec 102 millions de visiteurs étrangers, la France confirme en 2025 son rang de première destination touristique mondiale, relève le ministère français en charge du tourisme dans son bilan annuel présenté jeudi.

« En 2025, la France a accueilli 102 millions de touristes internationaux (contre 100 millions en 2024). Cela représente 743 millions de nuitées en hébergement marchand et non marchand (+ 2% par rapport à 2024), dont 76% émanant des clientèles européennes », précise un communiqué du ministère qui se félicite de l’impact économique de la dynamique du secteur du tourisme en France.

Le bilan fait état d’une hausse de 9% des recettes touristiques internationales en un an, s’établissant à un niveau « record » de 77,5 milliards d’euros, avec un solde positif de la balance des paiements estimé à 20,1 milliards d’euros.

De son côté, la consommation touristique intérieure, en croissance depuis plusieurs années, atteint 222 milliards d’euros en 2025.

« Face à la concurrence d’autres destinations, la France garde sa place de leader et réaffirme ses ambitions touristiques en 2030 d’atteindre les 100 milliards d’euros de recettes et d’être la 1ère destination du tourisme durable », souligne le ministère de tutelle, qui note que l’écart en matière de recettes touristiques internationales entre la France et l’Espagne (105 milliards de recettes) se stabilise (-36 % en 2025 contre -38 % en 2024).

Cité dans le communiqué, le ministre des PME, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat, Serge Papin, a affirmé que « le pari du tourisme est un pari gagnant », saluant la dynamique d' »un secteur qui performe et continue de contribuer à la richesse nationale ».

La performance du tourisme français en 2025 fait suite à celle de 2024 (atteinte des 100 millions de visiteurs, hausse de 12% des recettes touristiques internationales), année « aussi particulièrement favorable pour le tourisme et marquée par l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques ou la réouverture de Notre-Dame de Paris », rappelle-t-on.

S.L.