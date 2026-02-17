Intempéries: « des crues majeures » attendues en France

Par LeSiteinfo avec MAP

Les niveaux d’eau devraient continuer à monter dans les prochaines heures à Angers (ouest de la France), alors que les départements de Maine-et-Loire, Gironde et Lot-et-Garonne sont en en alerte maximale, a prévenu mardi l’organisme Vigicrues.

Dans son dernier bulletin, l’organisme de surveillance de crues a alerté que les débordements d’eau touchent particulièrement le secteur du sud-est de la ville et que « les niveaux d’eau devraient progresser dans la journée de mercredi ».

« Dans certains secteurs, nous connaissons des niveaux de crue jamais atteints depuis 25 ans », a indiqué le maire de la commune, Christophe Béchu, qui a appelé tout le monde à « faire preuve de responsabilité ».

Face à la menace de crues, les autorités de la ville ont décidé la fermeture de plusieurs stations de tramway et des parkings, ainsi que l’interdiction des voies sur berges à la circulation et la limitation des déplacements dans les zones à risque.

En parallèle, l’institut météorologique national Météo-France a placé 11 départements en vigilance orange pour risque de crues, dans l’ouest de la France. Il s’agit, notamment, de la Charente-Maritime, la Dordogne, l’Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, la Sarthe, le Tarn-et-Garonne et la Vendée.

Un total de 1.600 personnes ont été évacuées en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, deux départements particulièrement touchés par des inondations inédites depuis des dizaines d’années.

De l’avis de plusieurs scientifiques, le réchauffement climatique joue un rôle dans l’aggravation de l’impact des perturbations successives de ces dernières semaines, créant des conditions propices à la formation de crues.

« Les précipitations sont sans doute renforcées par le changement climatique, puisque chaque hausse d’un degré des températures dans l’atmosphère entraîne 7% d’augmentation d’humidité en plus », a précisé François Gemenne, professeur à HEC Paris et spécialiste de l’impact du climat sur les questions économiques et sociales.

S.L.