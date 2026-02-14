La Chine supprime les droits de douane pour 53 pays africains

La Chine a annoncé samedi qu’elle appliquera, à compter du 1er mai prochain, un régime de droits de douane nuls sur l’ensemble des produits en provenance de 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

« À compter du 1er mai 2026, la Chine mettra pleinement en œuvre une mesure de zéro droit de douane à l’égard des 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle », a indiqué le président chinois Xi Jinping dans un message adressé au président en exercice de l’Union africaine, João Lourenço, ainsi qu’au président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, à l’occasion du 39e sommet de l’organisation.

Au-delà de la suppression tarifaire, Beijing entend accélérer la conclusion d’un accord économique structurant et faciliter l’entrée des exportations africaines sur le marché chinois, notamment par l’optimisation du « canal vert » et d’autres mécanismes destinés à fluidifier les procédures d’importation, selon le message relayé par la presse chinoise.

Dans cette communication, le président chinois a salué les avancées de l’intégration régionale africaine et réaffirmé la volonté de Beijing de renforcer le partenariat stratégique global Chine-Afrique, dans un contexte international marqué par la montée des tensions commerciales et le regain de tendances protectionnistes.

La mesure vise également à encourager un rééquilibrage progressif des échanges, encore structurellement asymétriques en faveur de la Chine, en stimulant les exportations africaines, notamment à plus forte valeur ajoutée, vers le marché chinois.

Selon l’Administration générale des douanes de Chine, les échanges commerciaux sino-africains ont atteint 348,05 milliards de dollars en 2025, en hausse de 17,7% sur un an. Les exportations chinoises ont progressé de 25,8% à 225,03 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance d’Afrique ont augmenté de 5,4% à 123,02 milliards.