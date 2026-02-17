Le Ramadan débutera jeudi en Belgique

Par LeSiteinfo avec MAP

Le mois sacré du Ramadan débutera jeudi en Belgique, a annoncé le Conseil des théologiens des musulmans de Belgique à l’issue de sa réunion, mardi après-midi, consacrée à la détermination du début de ce mois béni.

Les conditions nécessaires à l’observation du croissant lunaire n’étaient pas réunies mardi soir, a indiqué le Conseil qui a conclu, en s’appuyant sur les données astronomiques établies et des critères scientifiques reconnus, que le premier jour du Ramadan 1447 H correspondra au jeudi 19 février.

Le Conseil a adressé à cette occasion ses vœux à l’ensemble des musulmans de Belgique, les appelant à aborder le mois de jeûne dans un esprit de responsabilité, de sérénité et de solidarité.