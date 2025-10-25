La Chine vise une espérance de vie moyenne de 80 ans d’ici 2030

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chine ambitionne de porter l’espérance de vie moyenne de sa population à environ 80 ans d’ici 2030, contre 79 ans en 2024, a annoncé vendredi le ministre de la Commission nationale de la santé (NHC), Lei Haichao.

Cet objectif, fondé sur les tendances mondiales et les progrès socio-économiques du pays, reflète la volonté des autorités de répondre aux aspirations croissantes de la population à une vie saine et épanouie, a indiqué M. Lei lors d’une conférence de presse du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) consacrée aux orientations issues de la quatrième session plénière du 20e Comité central.

« Notre analyse montre que cette cible est tout à fait réalisable. Pour y parvenir, nous renforcerons nos efforts dans plusieurs domaines clés », a-t-il souligné.

Le ministre a présenté une feuille de route de développement sanitaire et démographique pour la période du 15e Plan quinquennal (2026-2030), axée sur la promotion d’un développement démographique de haute qualité. Parmi les priorités figurent la création d’un environnement favorable à la natalité, l’encouragement à des attitudes positives envers le mariage et la parentalité, l’amélioration des politiques de soutien et d’incitation gouvernementales, ainsi que la consolidation des mécanismes d’aides, tels que les subventions à la garde d’enfants et les déductions fiscales.

D’autres mesures porteront sur la prise en charge accrue des personnes âgées et la promotion du vieillissement actif, a ajouté Lei. Les services de santé publique et de population accorderont une attention prioritaire aux personnes âgées, aux femmes et aux enfants, tout en développant des prestations intégrées couvrant la prévention, la promotion de la santé, les soins et la rééducation.

Ces efforts visent, selon la NHC, à renforcer les bases sanitaires et démographiques de la « modernisation à la chinoise », dans un contexte de vieillissement accéléré de la population et de ralentissement de la natalité.