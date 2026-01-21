Espagne : hommage national aux victimes de l’accident ferroviaire en Andalousie

Par LeSiteinfo avec MAP

Un hommage national sera rendu, le samedi 31 janvier à Huelva, aux victimes de l’accident ferroviaire survenu à Adamuz, dans le sud de l’Espagne, et qui a fait au moins 43 morts, rapportent des médias espagnols en citant des sources au sein de la présidence du gouvernement.

Cette décision a été prise à l’issue d’un entretien téléphonique, tenu dans l’après-midi, entre le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, et le président de la région d’Andalousie, Juanma Moreno, qui sont convenus de parrainer conjointement cet hommage d’État, selon la même source.

Les deux gouvernements ont indiqué que cet échange a permis de faire le point sur l’assistance apportée aux victimes ainsi que sur l’évolution des opérations menées dans la zone de l’accident.

Le gouvernement central avait auparavant annoncé son intention d’organiser des funérailles d’État, tout en soulignant la nécessité d’attendre la récupération et l’identification de l’ensemble des victimes.

Il a été finalement décidé que la cérémonie se tiendra le 31 janvier à Huelva, province où résidaient au moins 23 des 43 victimes mortelles du drame.

L’accident s’est produit dimanche à 19h45 (18h45 GMT), lorsqu’une collision s’est produite entre deux trains à grande vitesse circulant sur des voies parallèles en sens opposés, transportant au total près de 500 passagers.

Selon le dernier bilan, la Garde civile a procédé à l’identification de 41 des 43 personnes décédées.