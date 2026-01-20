Tourisme mondial : 1,5 milliard de voyageurs en 2025, un record

Par LeSiteinfo avec MAP

Près de 1,52 milliard de touristes ont voyagé à l’étranger en 2025, un record, selon un rapport publié, mardi, par ONU Tourisme.

D’après l’agence onusienne basée à Madrid, le nombre de voyages touristiques internationaux réalisés l’an dernier a progressé de 4 % par rapport à 2024 (1,4 milliard), générant des recettes mondiales estimées à 1.900 milliards de dollars, en hausse de 5 % sur un an.

« La demande de voyages est restée soutenue tout au long de 2025, malgré la forte inflation des services touristiques et les incertitudes liées aux tensions géopolitiques », a souligné la secrétaire générale d’ONU Tourisme, Cheikha Al Nowais, dans un communiqué.

En Europe, première destination touristique mondiale -avec la France et l’Espagne en tête- 793 millions d’arrivées internationales ont été enregistrées en 2025, selon le rapport annuel de l’organisation. Ce chiffre représente une hausse de 4 % par rapport à 2024 et de 6 % par rapport à 2019, dernière année de référence avant la pandémie de Covid-19.

« Nous anticipons la poursuite de cette dynamique positive en 2026, dans un contexte où l’économie mondiale devrait demeurer globalement stable », a ajouté Cheikha Al Nowais.

La publication de ce rapport intervient alors que de nombreux dirigeants mondiaux sont réunis à Davos, en Suisse, sur fond de tensions commerciales internationales.

Dans les Amériques, la croissance du tourisme international est restée limitée en 2025 (+1 %), « en partie en raison des performances modestes des États-Unis ».

