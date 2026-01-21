Nouvel accident ferroviaire en Espagne: un mort et cinq blessés graves

Par LeSiteinfo avec MAP

Un nouvel accident ferroviaire a fait au moins un mort et cinq blessés graves, mardi soir près de Barcelone, deux jours après la catastrophe survenue à Adamuz, en Andalousie, qui a causé la mort d’au moins 42 personnes.

Les services de secours ont pris en charge 37 personnes, dont cinq grièvement blessées, la majorité se trouvant dans le wagon de tête, le plus endommagé lors de l’accident, a annoncé la ministre de l’Intérieur de Catalogne, Nuria Parlon. D’après les médias locaux, la victime décédée serait le conducteur du train.

Un train de banlieue en direction de Barcelone a percuté les débris d’un mur de soutènement qui s’était effondré sur la voie ferrée près de Gelida, localité située à une quarantaine de kilomètres de la capitale catalane.

Le gestionnaire du réseau ferroviaire national, Adif, a indiqué que l’effondrement du mur était dû aux intempéries, notamment à une tempête accompagnée de fortes pluies ayant touché une grande partie de la région.

Cet accident intervient alors que l’Espagne observe un deuil national à la suite de la catastrophe ferroviaire de dimanche près de Cordoue, dont le bilan reste provisoire.

Trente-sept personnes, dont quatre enfants, restent hospitalisées, parmi lesquelles neuf adultes sont toujours en soins intensifs.

Le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente, a avancé que le bilan définitif pourrait atteindre 43 morts, soit le nombre de signalements de disparitions. Plus de 120 personnes au total ont été blessées à des degrés divers.

S.L.