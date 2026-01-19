Déraillement de deux trains en Espagne: le bilan s’alourdit à 21 morts

Par LeSiteinfo avec MAP

Le bilan du déraillement de deux trains près d’Adamuz, dans le sud de l’Espagne, s’est alourdi à au moins 21 morts, selon les services d’urgence de la région d’Andalousie.

Le déraillement successif de deux trains à grande vitesse, près de Cordoue, a également fait une centaine de blessés, dont des dizaines dans un état grave, précise la même source.

Le drame s’est produit à 19h39 heure locale lorsqu’un train de la compagnie Iryo, transportant 317 personnes de Malaga à destination de Madrid a déraillé de ses trois derniers wagons, envahissant la voie adjacente sur laquelle circulait un autre train de Renfe à destination de Huelva, qui a également déraillé.

Sur les lieux de l’accident, un important dispositif de secours a été déployé, mobilisant la Garde civile, les pompiers et de nombreuses unités médicalisées.

Suite à cet accident, le ministère espagnol des Transports a ordonné la suspension immédiate de tout le trafic ferroviaire sur l’axe stratégique reliant Madrid à l’Andalousie.

Afin d’accompagner les proches des victimes, un centre de crise et d’attention psychologique a été installé en urgence à la gare d’Atocha, à Madrid, tandis que des lignes téléphoniques spéciales ont été ouvertes pour fournir des informations sur l’état des passagers blessés.

S.L.