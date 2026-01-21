Volkswagen prévoit de recycler des véhicules dès 2030

Par LeSiteinfo avec MAP

Le constructeur automobile allemand Volkswagen prévoit, à partir de 2030, de traiter jusqu’à 15.000 véhicules par an à Zwickau dans le cadre d’activités liées à l’économie circulaire, a annoncé le groupe.

Selon Volkswagen, cette orientation porte sur le démontage de véhicules afin de réutiliser certains composants, notamment pour le marché de l’occasion, ainsi que sur la récupération de matières premières.

Le site de Zwickau, pionnier au sein du groupe lors de la transition vers les véhicules électriques, assumera ainsi un nouveau rôle au sein du groupe, a indiqué le premier constructeur automobile européen, évoquant un nouveau secteur d’activité lié à l’économie circulaire.

Volkswagen prévoit d’investir jusqu’à 90 millions d’euros dans ce projet, avec pour objectif de sécuriser 1.000 emplois. Le Land de Saxe, où se situe le site de Zwickau, soutient le projet à hauteur d’environ 10,8 millions d’euros.

Selon le groupe, cette initiative permettra de réduire la dépendance au commerce mondial des matières premières, de diminuer l’empreinte carbone des véhicules et de développer de nouveaux modèles économiques.

Les premières 500 unités doivent être traitées dès cette année, avant une montée en charge progressive à partir de 2027, avec des investissements prévus dans de nouvelles installations, pour atteindre jusqu’à 15.000 véhicules par an à l’horizon 2030.

ZT