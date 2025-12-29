Pluies torrentielles dans le sud de l’Espagne : au moins un mort et deux disparus

Par LeSiteinfo avec MAP

Au moins une personne est décédée et deux autres sont portées disparues après des pluies diluviennes ayant provoqué d’importantes inondations dans le sud de l’Espagne, selon les autorités, qui appellent la population à faire preuve d’« une extrême prudence ».

« Le corps d’une personne a été retrouvé dans la zone où se déroulent les recherches de personnes disparues à Alhaurín el Grande, à Malaga », ont indiqué dimanche les services de secours espagnols sur le réseau social X, précisant que leurs équipes « continuent de travailler » sur place.

Une autre personne est toujours recherchée dans cette zone, ainsi qu’une troisième près de Grenade, d’après les autorités et la Garde civile.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient les rues de plusieurs localités du sud de l’Espagne totalement submergées, tandis que les services de secours s’employaient dès le matin à des opérations de nettoyage et de sécurisation.

L’Agence météorologique nationale (Aemet) a abaissé en fin de matinée le niveau d’alerte en Andalousie, passant du rouge à l’orange. Les fortes précipitations se concentraient toutefois toujours sur le littoral de la région de Valence, déjà durement frappée par les inondations meurtrières de l’année précédente.

« Des pluies torrentielles sont attendues sur la côte sud de Valence, avec un risque élevé d’inondations et de crues soudaines », a averti l’Aemet sur X, précisant que l’alerte rouge y restait en vigueur, en principe, jusqu’à 19h59 (18h59 GMT) dimanche.

La région voisine de Murcie était également touchée dimanche par de violentes précipitations.

Ces nouveaux épisodes de pluies diluviennes surviennent un peu plus d’un an après les inondations d’octobre 2024, qui avaient fait plus de 230 morts, principalement dans la région de Valence, à l’est du pays.

En première ligne face au dérèglement climatique en Europe, l’Espagne est confrontée ces dernières années à une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, marqués par des vagues de chaleur plus longues et plus intenses en été, ainsi que par des épisodes de pluies torrentielles, en lien avec l’augmentation des gaz à effet de serre d’origine humaine.