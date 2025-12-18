Espagne: nouvelles liaisons aériennes vers le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

La compagnie aérienne espagnole Vueling a annoncé, jeudi, un important renforcement de son programme de vols, avec la lancement de nouvelles liaisons vers Nador, Fès, Marrakech et Tanger.

Cette expansion stratégique a pour objectif de consolider la connectivité entre plusieurs aéroports espagnols et le Royaume, considéré par le transporteur comme un marché prioritaire et un axe clé de son développement.

Parmi les principales nouveautés, Vueling lancera des lignes directes au départ de Barcelone vers Nador et Fès. La desserte de Nador sera opérée de manière régulière, avec un renforcement de la fréquence durant la période estivale. La nouvelle liaison avec Fès facilitera l’accès à la capitale spirituelle du Maroc, portant à cinq le nombre de destinations marocaines desservies par la compagnie depuis la cité catalane.

La compagnie poursuivra également le développement de ses autres bases espagnoles à destination du marché marocain. À Saint-Jacques-de-Compostelle, un vol supplémentaire permettra l’ouverture d’une nouvelle liaison vers Marrakech, tandis que l’aéroport d’Alicante inaugurera une liaison directe vers Tanger. Par ailleurs, la ligne Barcelone-Agadir sera désormais maintenue tout au long de l’année.

Avec ce programme ambitieux, Vueling réaffirme l’importance du marché marocain dans sa stratégie de croissance internationale, contribuant à renforcer les échanges touristiques et économiques entre les deux rives de la Méditerranée.

Fondée en 2004 et basée à El Prat de Llobregat, près de Barcelone, Vueling Airlines est l’une des principales compagnies low-cost en Europe, opérant sur un vaste réseau de destinations méditerranéennes et européennes.

