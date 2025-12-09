USA : Trump avertit contre un blocage des droits de douane par la Cour suprême

Par LeSiteinfo avec MAP

Une décision défavorable de la Cour suprême des Etats-Unis sur les droits de douane mis en place par le gouvernement américain constituerait une « menace » pour la sécurité nationale du pays, a averti mardi le président Donald Trump.

« La plus grande menace de l’histoire pour la sécurité nationale des Etats-Unis serait une décision négative de la Cour suprême concernant les droits de douane », a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, au moment où la plus haute juridiction du pays continue de se pencher sur la légalité de ces mesures.

« Nous serions financièrement sans défense », a insisté le locataire de la Maison Blanche, ajoutant que si la Cour suprême lui était défavorable, « nous ne serions pas autorisés à faire ce que d’autres font déjà ».

La décision de la Cour suprême est attendue prochainement mais sans date précise.

« Grâce aux droits de douane, facilement et rapidement appliqués, notre sécurité nationale a été grandement renforcée, et nous sommes devenus de loin le pays financièrement le plus fort au monde. Seules des forces sombres et sinistres voudraient voir cela prendre fin !!! », a enchaîné le président Trump, qui a a fait des droits de douane une pièce maîtresse de sa politique commerciale mais aussi de sa diplomatie.

Depuis le 5 novembre, la Cour suprême examine la légalité du recours à la loi d’urgence économique IEEPA de 1977 pour imposer plusieurs vagues de droits de douane, que l’administration américaine a ensuite modulées au fil des négociations ou avec les pays visés.

Lors d’une audience publique de la Cour, le 5 novembre, la plupart des juges avaient exprimé leur scepticisme.

Ces droits de douane se traduisent « par l’imposition de taxes aux Américains, ce qui a toujours été un pouvoir fondamental du Congrès » et non de l’exécutif, a ainsi objecté le président de la Cour suprême.