Trump annonce une prime pour les militaires US

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain, Donald Trump, a annoncé que les militaires américains allaient recevoir chacun un chèque d’un montant de 1776 dollars, chiffre qui fait référence à l’année de signature de la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis.

Le 4 juillet prochain, les Etats-Unis marqueront en grande pompe le 250e anniversaire de leur indépendance, actée en 1776.

« Grâce aux droits de douane, ainsi que de la loi One Big Beautiful Bill (loi de réconciliation budgétaire) qui vient d’être adoptée, je suis fier d’annoncer ce soir que plus de 1.450.000 militaires recevront avant Noël une prime spéciale que nous appelons dividende des guerriers », a déclaré le locataire de la Maison Blanche lors d’un discours télévisé mercredi.

« En l’honneur de la fondation de notre nation en 1776, nous envoyons à chaque soldat 1.776 dollars (…) Et les chèques sont déjà en route », a ajouté le chef de l’exécutif américain.

Les chèques de prime seront envoyés à 1,454 million de militaires, dont 1,28 million en service actif et 174.000 réservistes.

Lors de son allocution de fin d’année, le président Trump a également annoncé que l’Amérique allait connaître « un boom économique comme le monde n’en a jamais connu » tout en accusant l’administration précédente de lui avoir laissé une économie « au bord de la ruine ».

Le président républicain a aussi assuré que les prix, principale source d’inquiétude des ménages américains, baissaient « rapidement », assurant que la lutte contre l’inflation n’était « pas encore finie ».