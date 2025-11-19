Monde

Donald Trump s’adresse à Cristiano Ronaldo : « Mon fils est fan de toi » (VIDEO)

Rédaction M19 novembre 2025 - 11:50

Le président américain Donald Trump a rendu hommage au quintuple ballon d’or Cristiano Ronaldo lors d’un dîner organisé à la Maison Blanche, à l’occasion de la visite officielle du prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, à Washington, destinée à renforcer les relations entre les États-Unis et l’Arabie saoudite.

Trump s’est adressé à Ronaldo en disant : « Mon fils est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Barron a pu le rencontrer et je crois qu’il respecte un peu plus son père maintenant, simplement parce que je les ai présentés. »

Il a ajouté : « Je tiens à te remercier pour ta présence… c’est un grand honneur pour moi. » Aux côtés du joueur de Cristiano Ronaldo, et de sa compagne Georgina, le dîner à la Maison Blanche a réuni plusieurs personnalités de premier plan, dont le PDG de Tesla, Elon Musk, ce qui témoigne du dépassement de leurs différends passés et de sa réconciliation avec Trump.


