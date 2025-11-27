France: instauration d’un service militaire volontaire à partir de l’été 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président français, Emmanuel Macron a annoncé, jeudi, l’instauration en France d’un service militaire volontaire à partir de l’été prochain.

Ce nouveau service militaire à l’adresse des jeunes âgés de 18 et 19 ans, concernera 3 000 personnes à l’été 2026 avant d’atteindre un objectif de 10 000 en 2030 et 50 000 par an en 2035, a précisé Macron qui dévoilait les contours de ce dispositif lors d’un déplacement en Isère, dans les Alpes françaises.

Il s’agit d’un service « purement militaire » de dix mois, comme une « année de césure » pour les jeunes majeurs, qui se déroulera « exclusivement sur le territoire national », a détaillé Macron qui se dit convaincu que « notre jeunesse a soif d’engagement » et est « prête à se lever pour la patrie »

Macron a aussi évoqué la possibilité, « en cas de crise majeure », de faire recours au Parlement qui « pourra autoriser de faire appel au-delà des seuls volontaires, à ceux dont les compétences auront été repérées lors de cette journée de mobilisation ».

« Et alors le service national deviendrait obligatoire. Mais ce cas exceptionnel mis à part, ce service national est un service des volontaires », a insisté le président français.

Il a identifié trois objectifs pour ce service : « renforcer le pacte noué entre notre nation et notre armée », « renforcer la capacité de résistance de notre nation » et « consolider la formation de nos jeunes ».

Le dispositif qui prévoit notamment un mois de formation initiale, suivi de neuf mois de mission dans une unité militaire, sera rémunéré à hauteur de 800 euros par mois minimum pour chaque volontaire, qui sera aussi logé, nourri et équipé.

Il sera financé par « l’actualisation de la loi de programmation militaire 2026-2030, qui prévoit un budget supplémentaire de plus de 2 milliards d’euros pour le service national », selon Macron qui évoque un effort de défense aussi important qu’indispensable.

S.L.