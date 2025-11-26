TV5MONDE lance « Les Nouveaux Boss », son grand concours panafricain de l’innovation

TV5MONDE dévoile « Les Nouveaux Boss », un programme panafricain inédit dédié à l’ingéniosité et à l’audace entrepreneuriale du continent africain. Coproduit avec WeMake Productions, ce nouveau rendez-vous met en lumière une génération d’entrepreneurs déterminés qui transforment les défis locaux en opportunités globales grâce à la créativité.

Une compétition inédite pour révéler l’excellence francophone

À partir du vendredi 5 décembre, TV5MONDE lancera le premier concours audiovisuel de portée internationale consacré aux innovateurs africains. Plus de 1 000 candidatures ont été déposées, mais seuls 16 talents sélectionnés au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Maroc et en République démocratique du Congo participeront à l’aventure.

Ces finalistes intégreront « La Station », une résidence entrepreneuriale d’excellence où ils suivront un programme intensif composé d’ateliers, de masterclass et de mises en situation. Ils seront accompagnés par quatre mentors reconnus : A’Salfo, Nicole Sulu, Claude Borna et Yassine Laghzioui, ainsi que par des intervenants prestigieux comme le champion olympique Teddy Riner.

Après huit semaines de compétition, dix candidats accéderont à la grande finale, où ils défendront leur projet devant un jury international d’investisseurs composé d’Élisabeth Moreno (Ring Capital), Hasnae Taleb (Mintiply Capital) et Ali Mnif (Digital Africa).

L’art de la débrouille comme moteur d’innovation

Dans un contexte souvent contraignant, la jeunesse africaine redéfinit les codes du succès. Cette série de huit épisodes de 26 minutes ne se limite pas à l’entrepreneuriat : elle plonge au cœur du « Système D », élevé au rang d’art, révélant la force de résilience de jeunes visionnaires capables de construire de véritables projets à partir de très peu.

À travers des portraits immersifs, TV5MONDE et WeMake Productions rendent hommage à ceux qui refusent le statu quo. Que ce soit dans la technologie, l’agroalimentaire ou l’écologie, ces nouveaux leaders partagent une même capacité à proposer des solutions concrètes dans un environnement incertain.

Un écosystème de partenaires prestigieux

La production bénéficie d’une forte synergie entre acteurs publics et privés. Le concours a été accueilli par « Sublime Côte d’Ivoire », qui a mobilisé des moyens importants pour son organisation. Le tournage s’est appuyé sur l’expertise de partenaires influents tels qu’Orange (télécommunications), l’Université Mohammed VI Polytechnic (partenaire scientifique), Ecobank (secteur bancaire), Visa (finance) et Air France (mobilité).

Le programme est également soutenu par l’Alliance des Patronats Francophones (APF), la French-African Foundation et Bpifrance, témoignant d’une volonté partagée de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs francophones.

Un rendez-vous inspirant sur tous les écrans

Avec « Les Nouveaux Boss », TV5MONDE confirme sa mission de valorisation des cultures, des talents et des initiatives francophones. Pensé pour l’ère numérique, ce format court et dynamique s’adresse à la fois à la diaspora, aux jeunes entrepreneurs et aux décideurs internationaux. Le programme sera diffusé dès le 5 décembre sur TV5MONDE et disponible le même jour sur la plateforme gratuite TV5MONDE+.

Calendrier de diffusion

« Les Nouveaux Boss » sera diffusé chaque vendredi à 21 h, du 5 décembre 2025 au 23 janvier 2026, sur TV5MONDE Maghreb-Orient (heure de Rabat). L’ensemble de la compétition sera également disponible en direct et en replay sur la plateforme TV5MONDE+.

À propos de TV5MONDE

TV5MONDE est le premier réseau mondial de télévision généraliste francophone. Il regroupe dix chaînes distribuées dans plus de 400 millions de foyers dans le monde et sous-titrées en douze langues. Le réseau comprend également la plateforme de streaming TV5MONDE+, accessible dans 200 pays et territoires, des chaînes FAST, des applications mobiles et une présence active sur les réseaux sociaux. TV5MONDE propose aussi une offre éducative complète, TV5MONDE EDU, incluant des programmes d’apprentissage du français et des milliers de fiches pédagogiques basées sur ses contenus audiovisuels.