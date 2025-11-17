France: une galerie du Louvre fermée au public

Par LeSiteinfo avec MAP

– Une des galeries du musée parisien du Louvre sera fermée au public « par mesure de précaution » après qu’un audit a révélé la « particulière fragilité » de certaines poutres d’une des ailes du bâtiment, a annoncé le musée lundi dans un communiqué.

Abritant neuf salles dédiées à la céramique grecque antique, la galerie « Campana » sera fermée le temps que des « investigations » soient menées « sur la particulière fragilité de certaines poutres portant les planchers du deuxième étage de l’aile sud » du quadrilatère qui enserre la cour carrée du Louvre, détaille le musée.

« Au regard de leur conception architecturale complexe et des travaux structurels et d’aménagement qui y ont été réalisés dans les années 1930, les planchers du deuxième étage de cette aile présentent des faiblesses », précise la même source.

La direction du Louvre a décidé également de « neutraliser l’accès aux bureaux du deuxième étage », ajoutant que « 65 agents du musée seront donc amenés à quitter leur bureau au cours des trois prochains jours ».

A l’appui de cette décision, le musée le plus visité au monde invoque les conclusions d’un rapport d’un bureau d’études techniques qui lui a été remis vendredi et assure avoir « immédiatement lancé une campagne complémentaire d’investigations afin de déterminer les causes de ces évolutions récentes et mener au plus tôt les travaux nécessaires ».

La fermeture de ces espaces intervient environ un mois après le cambriolage du musée parisien, dont le préjudice est évalué à 88 millions d’euros.

S.L.