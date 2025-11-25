Abdellatif Hammouchi reçoit le chef du Département de la police des Nations unies

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu mardi à Marrakech, le chef du Département de la police des Nations unies, sous-secrétaire général à l’Etat de droit, Faisal Shahkar.

Cette entrevue a eu lieu à l’espace « Les Jardins de la Menara » à Marrakech, qui accueille du 24 au 27 novembre les travaux de la 93e session de l’Assemblée générale de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-INTERPOL), indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

A cette occasion, Shahkar a souligné la volonté du Secrétaire général des Nations Unies de renforcer la coopération et le partenariat sécuritaires avec les services de la Sûreté nationale du Royaume du Maroc, de manière à renforcer et soutenir la police relevant des Nations unies, aussi bien au niveau de son siège central à New York, que dans le cadre de ses missions de maintien de la paix dans les zones de conflits à travers le monde.

Le responsable onusien a également mis l’accent sur l’importance de tirer profit des ressources humaines de la police marocaine dans les différentes missions des Nations unies, eu égard à leur expertise opérationnelle et leur professionnalisme, ainsi qu’à leur maîtrise de plusieurs langues leur permettant d’opérer dans diverses régions du monde.

Ces entretiens s’inscrivent dans le cadre des réunions bilatérales tenues par le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire avec les chefs de délégations des pays et des organisations internationales et régionales participant à la 93e session de l’Assemblée générale d’INTERPOL.

Ces rencontres visent à renforcer les relations de coopération et à consolider les partenariats sécuritaires entre le Royaume du Maroc et les différents partenaires régionaux et internationaux, au service de la sécurité globale et pour lutter contre toutes les formes de criminalité transnationale.

S.L.