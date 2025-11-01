Sahara marocain : séance plénière commune des deux Chambres du Parlement lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

Les deux Chambres du Parlement tiendront, lundi, une séance plénière commune consacrée à la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la cause nationale.

« Les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers portent à la connaissance de l’ensemble des parlementaires que le Parlement tiendra, lundi 3 novembre 2025 à 13h00, une séance plénière commune spéciale consacrée à la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à la cause nationale », indique un communiqué conjoint.