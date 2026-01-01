Zohran Mamdani devient officiellement maire de New York

Par LeSiteinfo avec MAP

Le démocrate socialiste Zohran Mamdani, qui a défrayé la chronique en novembre dernier en remportant la course à la mairie de New York face à des concurrents chevronnés de la scène politique américaine, a officiellement pris ses fonctions jeudi en tant que nouveau maire de la plus grande métropole des Etats-Unis.

Le jeune démocrate de 34 ans a ainsi prêté serment lors d’une cérémonie organisée à la City Hall, une station de métro historique de Manhattan. Cette cérémonie a été dirigée par la procureure de l’Etat de New York, Letitia James.

A cette occasion, le premier maire musulman de New York s’est engagé, encore une fois, à mettre en œuvre son programme « ambitieux » visant à rendre la vie plus abordable, en procédant notamment au gel des loyers pour les personnes bénéficiant d’un loyer réglementé et en garantissant la gratuité des bus, ainsi que des services de garde d’enfants pour les moins de cinq ans.

« C’est véritablement l’honneur et le privilège d’une vie », a-t-il déclaré à la presse dans l’enceinte de cette emblématique station de métro construite en 1904 et qui incarne, selon lui, « une ville qui osait être à la fois belle » et « capable de transformer la vie des classes ouvrières ».

Cette cérémonie d’investiture sera suivie d’une autre ce jeudi à la mi-journée et sera présidée par le sénateur Bernie Sanders et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, en présence de plusieurs personnalités dont l’ancien maire de la ville, Eric Adams.

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues à cette occasion pour une grande « fête de quartier », avec retransmissions sur écrans géants, musiques et performances le long de Broadway.

S.L