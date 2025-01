Smurfit Westrock inaugure un centre d’innovation de pointe au Maroc

Smurfit Westrock, leader mondial de l’emballage durable, annonce avec fierté l’inauguration de son tout nouveau Centre d’Expérience à Rabat, le premier du genre sur le continent africain.

Cet événement marquant souligne non seulement le leadership et l’expertise de l’entreprise en solutions d’emballage durable, mais réaffirme également son engagement à stimuler l’innovation dans l’industrie de l’emballage au Maroc.

Par ailleurs, l’entreprise a lancé une nouvelle ligne de production intégrant une technologie d’impression de haute qualité. Cet investissement qui dépasse les 50 millions de dirhams permettra d’augmenter de manière significative la capacité de production pour répondre à une demande de marché en constante croissance.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Ryad Mezzour, Ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, James McIntyre, ambassadeur d’Irlande au Royaume du Maroc, ainsi que des dirigeants clés de Smurfit Westrock : Ignacio Sevillano, CEO de Smurfit Westrock Espagne, Portugal et Maroc ; Mounir Naciri, Président Directeur Général de Smurfit Westrock Maroc ; Arco Berkenbosch, Chief Innovation Officer Groupe ; et Jurgita Girzadiene, Sustainability & Better Planet Packaging Director du groupe.

Le nouveau Centre d’Expérience est doté d’outils de conception avancés et exclusifs exploitant le big data, l’analyse prédictive, l’intelligence artificielle, les expériences de réalité virtuelle, ainsi que les technologies d’emballage les plus récentes. Ignacio Sevillano a déclaré : « Ce Centre d’Expérience fait partie d’un réseau mondial de 30 centres interconnectés avec une équipe de plus de 1 600 designers à travers le monde. C’est une plateforme où nos clients peuvent découvrir des solutions uniques qui redéfinissent l’emballage, les aidant à améliorer leur valeur sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et à se différencier sur le marché. »

Arco Berkenbosch a ajouté : « Le défi aujourd’hui n’est pas de générer des idées, mais de sélectionner et de se concentrer sur les bonnes. Cette installation offrira également à nos clients et partenaires marocains et africains un accès sans précédent à notre réseau mondial de centres de R&D, répondant à leurs besoins uniques. »

L’événement d’aujourd’hui survient un an et demi après l’ouverture de l’usine greenfield de Rabat. Mounir Naciri, commentant ces étapes importantes, a déclaré : « Cet investissement en innovation, le premier du genre en Afrique, marque un moment charnière dans notre parcours pour accompagner la transition du Maroc vers un avenir plus innovant et durable. En plus de l’ouverture du Centre d’Expérience, nous avons l’honneur d’ajouter à notre capacité de production une ligne d’impression de haute qualité, portant notre investissement dans l’usine Smurfit Westrock de Rabat à plus de 400 millions de dirhams, illustrant la confiance continue du Groupe dans le marché marocain. »

L’événement a également accueilli la conférence Better Planet Packaging (BPP), qui a rassemblé des leaders de l’industrie pour explorer des thématiques essentielles pour le Maroc, telles que le Pacte Vert Européen (Green Deal) ou la nouvelle réglementation PPWR, soulignant l’importance pour les exportateurs marocains des emballages durables. Les stratégies de décarbonation ont été aussi mises en avant, illustrées par les modèles d’énergie photovoltaïque et de gaz de Smurfit Westrock Maroc en tant qu’exemple d’investissement responsable et soucieux de l’environnement.