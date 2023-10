L’ONMT et Transavia doublent les fréquences sur la ligne Paris-Dakhla

L’Office National Marocain du Tourisme multiplie les actions et les partenariats afin d’augmenter les capacités en sièges vers le Maroc. Dans ce cadre, l’ONMT annonce le renforcement de son partenariat avec Transavia, filiale du groupe Air France-KLM, à travers une augmentation importante de l’offre aérienne au départ de la France à partir de cet hiver 2023.

Un partenariat d’autant plus stratégique qu’il prévoit la relance de la ligne Paris-Dakhla, qui avait été lancée en 2018 mais avait été suspendue à cause de la crise du Covid-19. Transavia, avec l’appui de l’ONMT va donc non seulement reprendre cette liaison mais aussi doubler le nombre de fréquences par semaine de cette ligne. Les vols seront ainsi opérés lundi et vendredi en vue de dynamiser les escapades weekend de 4 jours.

Le vol inaugural a eu lieu ce lundi 30 octobre à 13h00 avec à bord Olivier Mazzucchelli, PDG de Transavia, qui a été accueilli sur le tarmac de l’aéroport de Dakhla Oued Eddahab par Adel El Fakir, Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme ainsi que par les représentants du Conseil Régional du Tourisme de Dakhla.

La compagnie aérienne lancera également une nouvelle ligne directe, Paris–Errachidia, à raison d’une fréquence par semaine (dimanche). Autre axe important de cet accord, le renforcement de la desserte vers Marrakech au départ de la province, à travers l’ouverture des nouvelles lignes directes Rennes-Marrakech et Brest-Marrakech.

Ce nouveau partenariat ONMT-Transavia permettra ainsi d’injecter 252.315 sièges vers le Maroc au départ de la France durant la saison d’hiver 2023-2024, ce qui représente une augmentation significative de 39% par rapport à l’offre de l’hiver 2022-2023. En plus des lignes aériennes sécurisées via le partenariat ONMT-Transavia, la compagnie aérienne mettra en place 206.199 sièges, ce qui portera la capacité globale à 458.514 sièges.